خالد بالعمى: إرساء تنمية مستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية عظيمة، تحمل في طيات ذكراها الكثير من مشاعر الفخر والعزة والمجد بالانتماء لوطن حافل بالإنجازات والنجاحات الحضارية، ومُصمّم على تحقيق رؤية الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة في بناء اتحاد قوي، وإرساء تنمية شاملة مستدامة في المجالات كافة، لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52: «تشهد دولة الإمارات، مسيرة ريادية من النهضة الشاملة في مختلف المجالات والمستويات، وتحقيق الإنجازات المشهودة عالمياً في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وتطوير نظام مالي مستقر».