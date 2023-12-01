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عبدالله بن طوق: مناسبة وطنية غالية

عبدالله بن طوق: مناسبة وطنية غالية
2 ديسمبر 2023 02:42

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «يمثل عيد الاتحاد مناسبة وطنية غالية وعزيزة على قلوب الشعب الإماراتي، حيث نحتفي فيه بذكرى تأسيس صرح الاتحاد وميلاد دولة الإمارات العربية المتحدة وفق نموذج وحدوي فريد ومتميز أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، وسارت على نهجهم قيادتنا الرشيدة التي استكملت مسيرة النمو والازدهار لدولتنا الغالية، فقدمت نموذجاً تنموياً لا مثيل له في تحقيق المنجزات خلال فترة قياسية في عمر الدول». وأضاف: «في هذه المناسبة الغالية، نعبر عن فخرنا بما حققته الدولة من إنجازات حضارية في مختلف المجالات».

عيد الاتحاد
الإمارات
عبدالله بن طوق
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