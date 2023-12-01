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ثاني الزيودي: إنجازات استثنائية

ثاني الزيودي: إنجازات استثنائية
2 ديسمبر 2023 02:42

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «يمثل عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة وطنية عزيزة على قلوب ووجدان أبناء الوطن والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة، إذ نحتفي فيها بإعلان دولة الاتحاد على يد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه من الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، لتنطلق بذلك مسيرة متواصلة من النهضة والنمو والازدهار أبهرت العالم بمنجزاتها الاستثنائية».
وأضاف معاليه: «نستلهم من هذه المناسبة مشاعر الولاء والانتماء لوطننا الغالي والالتفاف خلف قيادتنا الرشيدة».

عيد الاتحاد
الإمارات
ثاني الزيودي
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