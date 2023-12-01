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ولي عهد أم القيوين: رسوخ المسيرة الاتحادية

ولي عهد أم القيوين: رسوخ المسيرة الاتحادية
2 ديسمبر 2023 02:45

أم القيوين (وام)

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أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أن الثاني من ديسمبر من كل عام يؤكد رسوخ المسيرة الاتحادية خلال السنوات الماضية والتي عم خيرها أرجاء البلاد بما حققته من إنجازات تنموية شملت مختلف نواحي الحياة وفق رؤية واعية تستشرق آفاق المستقبل وتحديات العصر. وقال سموه في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين: إن الثاني من ديسمبر من كل عام يزيد اعتزازنا بالانتماء لإمارات الخير والعزة والعطاء، لنعبر بكل إعجاب عن هذه الإنجازات الكبيرة التي وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه المؤسسون لتتواصل المسيرة بخطى ثابتة وعزيمة صلبة ورؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة في بناء الدولة الحديثة وإرساء أسسها المتينة والسير بها نحو أرقى مراكز التقدم والازدهار عالمياً. وأضاف سمو ولي عهد أم القيوين: «نجدد العهد والولاء للوطن والوفاء للقيادة الرشيدة للدولة، مؤكدين التفافنا حول راية هذه المسيرة، مسيرة التقدم والازدهار، متضرعين إلى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولتنا الغالية وعلى قيادتها الرشيدة وشعبها بالمزيد من العزة والتقدم.

عيد الاتحاد
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