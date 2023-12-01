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محمد الشرقي: ملحمة البذل والعطاء

محمد الشرقي: ملحمة البذل والعطاء
2 ديسمبر 2023 02:45

الفجيرة (وام)

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قال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة: إن عيد الاتحاد الـ52 مناسبةٌ غالية لاستذكار إنجازات وطننا في جميع المحافل. وأضاف سموه في كلمة له بهذه المناسبة: «بمشاعر الفخر والاعتزاز، نحتفل اليوم بالمناسبة الأغلى على قلوبنا، وبالتاريخ العظيم لوطننا، في عيد الاتحاد الثاني والخمسين نستذكرُ المبادئ الراسخة التي قام عليها اتحاد الإمارات المتين، وأسسه الثابتة في وجدان أبناء الإمارات، لتبقى امتداداً لماضي بلادنا، ونهجاً نسيرُ عليه اليوم، وتحفظه الأجيال في المستقبل». وقال: «في عيد الاتحاد الثاني والخمسين، نوثّق ما وصلت إليه دولة الإمارات من إنجازات خلال مسيرة خمسة عقودٍ من الزمن، تحقّقت بفضل الله، وقامت على سواعد أبناء الإمارات المخلصين، وعقولهم النيّرة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أعضاء المجلس للأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائرين على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمؤسسين الأوائل لصرح الاتحاد، وبُناة وحدتنا، وراسمي ملحمة بلادنا في البذل والعطاء والعمل».

عيد الاتحاد
محمد الشرقي
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