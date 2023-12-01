عمار النعيمي: إنجازات استثنائية وريادة حضارية

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن الثاني من ديسمبر سيظل علامة مضيئة في تاريخنا، يجسد المعاني الحقيقية للوفاء والتضامن والتلاحم بين القيادة والشعب، ويعبّر عن أنجح تجربة وحدوية في عالمنا العربي بإنجازاتها الاستثنائية وريادتها الحضارية ومستقبلها المشرق.

وأضاف سموه في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52: «إن تجربة الاتحاد مضت من نجاح إلى نجاح بفضل التكاتف القوي لأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وبسند وعضد أبناء الإمارات، وإيمان الجميع بقيمة الوحدة كأساس لبناء الدولة الحديثة، حتى يظل هذا الوطن قوياً بوحدته، ومستقراً بتماسكه، ورائداً بإنجازاته».

وأكد سموه، أن الثاني من ديسمبر سيظل علامة مضيئة في تاريخنا، يجسد المعاني الحقيقية للوفاء والتضامن والتلاحم بين القيادة والشعب، ويعبّر عن أنجح تجربة وحدوية في عالمنا العربي بإنجازاتها الاستثنائية وريادتها الحضارية ومستقبلها المشرق.