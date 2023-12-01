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سلطان بن أحمد: مجتمع موحّد ومتحد

سلطان بن أحمد: مجتمع موحّد ومتحد
2 ديسمبر 2023 02:45

الشارقة (وام)

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن أبناء دولة الإمارات يفخرون بما أنجزته مسيرة الاتحاد على امتداد أكثر من خمسة عقود.
وقال سموه، في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ52: «في كل عام تحتفي بلادنا العزيزة بهذا اليوم الوطني العظيم، الذي سُجّل بأحرفٍ وأرقامٍ من نور في سجلات التاريخ لتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها، بقيادتها الحكيمة، مجتمعاً موحّداً ومتحداً، وترقى بجهود قادتها الكرام، وأبنائها وبناتها المخلصين إلى مصاف الدول التي يُشار إليها بالبنان، سلاحها العلم والمعرفة، وروحها الانتماء والعزّة، وجناحاها اللذان تحلّق بهما الوحدة والاتحاد، يحتفلُ أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى عيد الاتحاد وهم فخورون بما أنجزته المسيرة الطويلة على امتداد أكثر من خمسة عقودٍ من الزمان، حققت فيها البلاد ما خطّهُ الآباء المؤسسون، وسار عليه من تولوا المسؤولية فيها، والذين يعملون ليل نهار من أجل التنمية والتقدم ورخاء ونماء المجتمع وازدهاره، وتعكسُ نموذجاً ومثالاً نادراً لكل المجتمعات».

الإمارات
عيد الاتحاد
سلطان بن أحمد القاسمي
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