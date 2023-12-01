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عبد الله بن سالم القاسمي: مسيرة الخير

عبد الله بن سالم القاسمي: مسيرة الخير
2 ديسمبر 2023 02:45

الشارقة (وام) 

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أكد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة أن ذكرى عيد الاتحاد تمثّل أعظم الأيام، وبداية انطلاق مسيرةٍ عامرةٍ بالخير والوحدة والاتحاد بين أبناء الوطن الواحد. وقال في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد 52: «كل عام في هذا اليوم تعم مشاعر الاعتزاز كل بقعة من بقاع بلادنا، وترتفع الأعلام والرايات شامخة عالية ترفرف في السماء بكل فخرٍ وانتماء، احتفاءً بهذه الذكرى التي تمثّل أعظم الأيام، وبداية انطلاق مسيرةٍ عامرةٍ بالخير والوحدة والاتحاد بين أبناء الوطن الواحد، وتتجدد ذكريات الأمس مقرونةً بإنجازات الحاضر، وتطلعات المستقبل، حيث يتدارس أبناء وطننا العِبر والرؤية الثاقبة لرجالٍ عِظام وضعوا أسس النجاح الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة، تجمعوا على كلمة سواء، وتعاهدوا على البذل والعطاء، وعرفوا أن في الاتحاد قوة وإنجازاً، وفي التعاون والتآخي كل الخير والنماء. كل عامٍ لابد لنا ولأبنائنا وبناتنا أن نحتفي بسيرة ومسيرة قادتنا الأوائل ممن تحملوا المسؤولية كاملةً، ووضعوا الوطن المتحد الغالي نصب أعينهم حتى حقق كافة الإنجازات التي نباهي بها وتقودنا لمستقبل زاهر».

عيد الاتحاد
الإمارات
عبد الله بن سالم القاسمي
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