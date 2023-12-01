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ولي عهد الشارقة: بلادنا تنعم بالعزّ والفخر

ولي عهد الشارقة: بلادنا تنعم بالعزّ والفخر
2 ديسمبر 2023 02:45

الشارقة (وام)

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قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة إن ذكرى عيد الاتحاد الـ 52 تمر علينا وبلادنا تنعم بالعزّ والفخر والانتماء، وتزخر بالخيرات الوفيرة ونور العلم والتقدم، وهو حصاد هذا اليوم الكبير من أيام دولتنا ومجتمعنا الخالدة، أعاده الله كل عام والوطن في تقدم ونماء وخير وبركة.
وأضاف في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52: في هذه المناسبة يحتفي الجميع كباراً وصغاراً بتلك الجهود التي بُذلت والعهود التي انعقدت بها همم الرجال العظماء من الآباء المؤسسين، فكانوا هم من وضع اللبنة الأولى لاتحاد دولتنا، رؤيةً وفكرةً وعهداً ومستقبلاً مشرقاً، لإعلان ميلاد الوطن الغالي، ليتدافع أهل الإمارات جميعاً متحدين تحت راية الدولة، وليكون نجاح الفكرة دولةً حديثةً متقدمة تقوم على قيم الحق والتعاون والتراحم والعدالة، تحفّها دعوات الآباء والأمهات، واجتهاد الأبناء والبنات ممن تسلحوا بالعلم والمعرفة ليكونوا جزءاً أصيلاً في المسيرة الناجحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

عيد الاتحاد
الإمارات
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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