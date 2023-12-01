أحمد بن محمد: ضمان مستقبل أفضل

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 يحمل ذكرى غالية على قلوب أبناء الإمارات، مع استمرار مسيرة الاتحاد المباركة منذ انطلاقها على يد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم جميعاً، لتأسيس دولة رائدة أصبحت اليوم بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة من بين أكثر دول العالم تقدماً وأسرعها نمواً، وأكثرها عطاءً من أجل خير البشرية.

كما أكد سموه على رمزية الاحتفال بهذا اليوم المجيد وما يحمله من دلالات تدفع أبناء الإمارات إلى مواصلة العمل للبناء على ما بدأه الآباء المؤسسون متخذين من إصرارهم وعزيمتهم وتفانيهم في خدمة الوطن، نبراساً يضيء لهم الطريق نحو المستقبل، مستلهمين في ذلك عطاءهم وما بذلوه من جهد ومثابرة في سبيل ضمان مستقبل أفضل لأبناء هذا الشعب الكريم، ليكون الاحتفال بهذا اليوم عادةً متأصلةً وتعبيراً عن مدى الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة التي لا تدخر جهداً من أجل رفعته ورفاه أبنائه واستقرارهم وسعادتهم.