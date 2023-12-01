مكتوم بن محمد: الاستثمار في الإنسان

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن ذكرى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل علامة فارقة في تاريخ دولتنا التي قامت على مبادئ راسخة من التآزر والتعاون تحت راية الاتحاد، بجهود مخلصة بذلتها قيادة أخلصت لوطنها وتفانت في رفعة شعبها، فأسست بنياناً شامخاً لنهضة شاملة تسير في دروبها بإنجازات حضارية ومشروعات ضخمة ضمن القطاعات الحيوية كافة.

وقال سموه: «مع احتفالنا بالذكرى الـ52 لإعلان اتحادنا وتأسيس دولتنا، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، مجددين عهد الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، لاستكمال مسيرة الاتحاد المباركة وإعلاء قيمه والارتقاء بمؤسساته، مدعومين بنهج تنموي واضح يضع تمكين الإنسان».

ولفت سموه إلى أن ما تشهده دولة الإمارات من إنجازات ما كان ليتحقق لولا توجيهات القيادة الرشيدة بالاستثمار في بناء الإنسان وإعداد الكوادر القادرة على ريادة مسيرة التطوير والتنمية المستدامة.