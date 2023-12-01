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حمدان بن محمد: نعيش نهضة حضارية

حمدان بن محمد: نعيش نهضة حضارية
2 ديسمبر 2023 02:45

دبي (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن يوم الثاني من ديسمبر يحلّ على دولة الإمارات في كل عام وقد تبوّأت مكانةً عالميةً أرفع مدفوعةً بإنجازات نوعية في شتى المجالات، يتبارى في تحقيقها أبناء وبنات الإمارات مستلهمين بدايات هذه النهضة الحضارية التي نعيش تفاصيلها الآن.
وقال سموه «يحلّ علينا عيد الاتحاد الـ52 هذا العام، وقد استضافت دولة الإمارات حدثاً ربما يكون الأهم والأكثر ارتباطاً بمستقبل العالم أجمع، حيث انطلقت أعمال مؤتمر كوب28، في إكسبو دبي، وهي التي شهدت أيضاً العام قبل الماضي حدثاً عالمياً آخر على قدر كبير من الأهمية ارتبط كذلك بمستقبل العالم والابتكارات المسؤولة عن تشكيل ملامحه وهو «إكسبو 2020 دبي».. وليس من قبيل المصادفة أن يختار العالم الإمارات لتكون نقطة التقاء قادته وصُنّاع القرار المسؤولين عن تحديد مستقبله، وسط عشرات الفعاليات العالمية الأخرى التي تشهدها الدولة على مدار العام، تدور جميعها حول محور واحد وهو صناعة المستقبل، إنما يأتي هذا الاختيار كشهادة ثقة وتقدير لمكانة دولة الإمارات التي أضحت اليوم شريكاً مؤثراً للعالم في اكتشاف فرص جديدة تدعم تقدمه وتطوره، ونموذجاً مُلهماً للتنمية التي تضع سعادة الإنسان في مقدمة الأولويات».

عيد الاتحاد
الإمارات
حمدان بن محمد بن راشد
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