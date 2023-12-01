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سعيد بن طحنون: يوم مجيد في تاريخ دولتنا

سعيد بن طحنون: يوم مجيد في تاريخ دولتنا
2 ديسمبر 2023 02:44

العين (وام)

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أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أن عيد الاتحاد يوم مجيد في تاريخ دولة الإمارات.
ورفع معاليه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات الحبيبة. 
وقال معاليه، في تصريح له بهذه المناسبة: اليوم نحتفل بمرور 52 عاماً، لذلك اليوم المجيد من تاريخ دولتنا، عندما أعُلن عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح الثاني من ديسمبر من عام 1971، لقد تأسس اتحاد الإمارات على القيم والمبادئ التي أرساها المغفور له، المؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الأسس الراسخة والمتينة للتقدم والتطور الذي تتعدد مظاهره وشواهده، من غزو الفضاء، وبناء اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة، والانخراط الفعال في التطور التقني والثورة المعلوماتية، والدعم الكامل لمجالات التعليم والصحة، إلى امتلاك القوة الصلبة والناعمة، وتحقيق الريادة الثقافية والفكرية في المنطقة، معتمدين على سواعد أبنائنا، مؤمنين بأنه لا مستحيل، متكاتفين قيادة وحكومة وشعباً مواطنين ومقيمين على أرض هذا الوطن. وأكد معاليه أن الثاني من ديسمبر، كان حلماً، وبات حقيقة الآن نعيشها، عندما اجتمع الآباء المؤسسون لدولتنا الحبيبة، وصاغوا بيانهم، وحققوا مراد شعوبهم، وتطلعوا نحو آفاق المستقبل، بأن تكون لهم دولة واحدة، وعلم واحد، ونشيد واحد، وقائد يكتب التاريخ بأحرف من نور.

سعيد بن طحنون
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