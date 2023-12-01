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حمدان بن مبارك: التقدم في الأرض والفضاء

حمدان بن مبارك: التقدم في الأرض والفضاء
2 ديسمبر 2023 02:44

دبي (وام)

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف على قاعدة صلبة من المنجزات العظيمة، وفي عيد الاتحاد الثاني والخمسين، تتجه إلى محطة جديدة لإضافة إنجازات تاريخية أخرى تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،. 
وقال معاليه، في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ52: إن الإمارات بفضل الله والقيادة الرشيدة، شهدت قفزة استثنائية خلال العقود الماضية، وانتقلت من مرحلة التأسيس إلى التمكين، ثم بلغت درجات عليا من التقدم في الأرض والفضاء، وحققت ازدهاراً مذهلاً ونمواً لا مثيل له، مستفيدة من جاهزيتها، وقدرات ومبادرات وسواعد وعقول أبنائها وبناتها. 
وأضاف معاليه: «في عيد الاتحاد الثاني والخمسين، تقدم الإمارات للعالم دروساً لن تُنسى في التسامح والتعايش وأعمال الخير، وتعزز القيم الحضارية القائمة على التعاون والتضامن والتراحم، هذه القيم الأصيلة الثابتة التي تصنع السلام وتأتي بالمنفعة للشعوب. والعالم كله يُدرك اليوم أن الإمارات أصبحت موطناً تتعايش فيه الثقافات المختلفة وتلتقي فيه المجتمعات بود ومحبة، كونها أرض المبدعين والمبتكرين والباحثين عن فرص النجاح». 
وتابع معاليه: «إن الإمارات تنطلق نحو آفاق أرحب لصياغة مستقبل ملهم للأجيال الجديدة، فهي الآن رائدة في مبادراتها وعطائها وعملها والحلول المبتكرة التي تقدمها للعالم، وسترسخ ريادتها في الغد، معتمدة على إنجازاتها المبهرة». 

عيد الاتحاد
الإمارات
حمدان بن مبارك
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