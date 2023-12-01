السبت 2 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن خليفة: البناء والنماء

محمد بن خليفة: البناء والنماء
2 ديسمبر 2023 02:44

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل المضي قدماً على طريق التقدم والخير والنماء في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر نهج راسخ قائم على البناء والتطوير وتعزيز المكتسبات والارتقاء بالطموحات واستثمار الفرص في المجالات كافة من أجل حاضر الدولة ومستقبل أجيال المستقبل.
وقال سموه، في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ«52»، إن أبناء الوطن وهم يستقبلون هذه المناسبة الملهمة الخالدة يعاهدون القيادة الرشيدة على مضاعفة الجهد والعطاء وإعلاء قيمة العمل والكفاءة والتفاني في أداء الواجب.
وشدد سموه على أن القيادة الرشيدة تواصل بتوجيهاتها السديدة تعبيد طريق المستقبل لأبناء هذا الوطن عبر العمل والمثابرة وتعزيز الإنجازات لتظل الإمارات في مصاف الدول المتقدمة عبر نيلها أعلى المراتب في كل المجالات.

عيد الاتحاد
الإمارات
محمد بن خليفة
آخر الأخبار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
علوم الدار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
اليوم 10:26
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
علوم الدار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
اليوم 10:11
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
الرياضة
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
اليوم 10:11
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
الرياضة
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
اليوم 09:25
ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
الرياضة
ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
اليوم 09:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©