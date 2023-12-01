محمد بن خليفة: البناء والنماء

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل المضي قدماً على طريق التقدم والخير والنماء في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر نهج راسخ قائم على البناء والتطوير وتعزيز المكتسبات والارتقاء بالطموحات واستثمار الفرص في المجالات كافة من أجل حاضر الدولة ومستقبل أجيال المستقبل.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ«52»، إن أبناء الوطن وهم يستقبلون هذه المناسبة الملهمة الخالدة يعاهدون القيادة الرشيدة على مضاعفة الجهد والعطاء وإعلاء قيمة العمل والكفاءة والتفاني في أداء الواجب.

وشدد سموه على أن القيادة الرشيدة تواصل بتوجيهاتها السديدة تعبيد طريق المستقبل لأبناء هذا الوطن عبر العمل والمثابرة وتعزيز الإنجازات لتظل الإمارات في مصاف الدول المتقدمة عبر نيلها أعلى المراتب في كل المجالات.