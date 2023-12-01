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نهيان بن مبارك: المثال والقدوة

نهيان بن مبارك: المثال والقدوة
2 ديسمبر 2023 02:44

أبوظبي (وام)

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قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش: نعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على الالتزام التام بقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة في كافة أقوالنا وأفعالنا، وأن نبذل كل جهد ممكن كي تظل الإمارات المثال والقدوة في كافة المجالات.
وأضاف معاليه، في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52: «إلى وطني الحبيب: الإمارات الغالية، قيادة وشعباً، لك حبي الفائق وولائي المطلق واعتزازي القوي بمسيرتك الظافرة، دمت يا وطني الحبيب، موطناً للنماء والعمل والإنجاز موطناً للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية». وقال «إننا نتذكر بكل شكر وامتنان الدور الأساسي في تحقيق ذلك كله للقائد والمؤسس الحكيم المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان لرؤيته الواضحة للمستقبل ومشاعره الوطنية وحكمته الثاقبة الفضل في أسس هذه الدولة الرائدة وأنشأ هذا الاتحاد الناجح».

عيد الاتحاد
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