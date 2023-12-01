منصور بن محمد: قصص نجاح ملهمة

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة يمثّل محطة جديدة في مسيرة الريادة والتقدم التي انطلقت مع تأسيس دولة الاتحاد وسطّرت خلالها دولتنا الفتيّة قصص نجاحٍ ملهمة، وإنجازات يُشار لها بالبنان، ارتقت بها خلال خمسة عقود من العمل الجاد إلى مصاف دول العالم الرائدة في تصميم المستقبل وصناعته للأجيال المقبلة.

وقال سموه: «في هذا اليوم المبارك نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة العاشق للتفوق وللمراكز الأولى.