حمدان بن زايد: احتفاء بمسيرة حافلة بالإنجازات

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 لقيام الدولة تجسيد لروح الاتحاد التي غرسها فينا الآباء المؤسسون، رحمهم الله، وقال: «قطعت الإمارات شوطاً طويلاً في مسيرة الاهتمام بالإنسان والارتقاء به في إطار النهضة الحضارية الشاملة التي تعيشها البلاد والتي تحققت خلال فترة وجيزة من الزمن».

وأشار سموه، في كلمة له بهذه المناسبة، إلى أن عيد الاتحاد يأتي كل عام لتضيف فيه الإمارات مزيداً من الإنجازات إلى مسيرتها التنموية الرائدة، وليملأ قلب كل إماراتي بالفخر بما تحقق، والثقة المطلقة بالمستقبل، فما أنجزته الإمارات هذا العام من نجاحات استثنائية سيظل مصدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن جيلاً بعد جيل، هذه النجاحات والإنجازات أكسبت الدولة مكانة مرموقة بين الأمم ما يجسد صواب رؤية قيادتنا الحكيمة وطموحها للبناء على هذه المكتسبات.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «تمر علينا هذه الذكرى لنستلهم منها العبر والدروس من سيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي استطاع بحنكته وحكمته وبصيرته أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ التي ما زلنا نقتبس منها لتنير حاضرنا، ونستشرف مستقبلنا ونتطلع نحو الرقي والتقدم من خلال سعينا الدائم لكل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن».

وأكد سموه أن دولة الإمارات أطلقت، خلال السنوات الماضية، العديد من المبادرات الإنسانية العالمية التي تخدم وتعزز قدرات الملايين من البشر من الشرائح المستهدفة في العديد من الدول والمناطق الجغرافية المهمشة والساحات المضطربة من ضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والعنف والحروب والجوع والفقر والمرض، ما أسهم في التخفيف من آثارها على شعوب تلك الدول.

وفي الجانب البيئي، قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «بالتزامن مع عام الاستدامة واستضافتها لمؤتمر «cop28»، تدرك دولة الإمارات مسؤوليتها في حماية الطبيعة، والتخفيف من تأثير النمو الاقتصادي، والتوسع الحضري على موائلها الطبيعية وأنظمتها البيئية باعتبارها دولة قيادية إقليمياً وعالمياً في مجال التنمية الخضراء، وتسعى للتصدي للتحديات البيئية وتوفير أمن بيئي حقيقي، وفي ظل النقلة التنموية الهائلة التي تشهدها الدولة، يبقى الحفاظ على بيئة سليمة واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة أحد أبرز التحديات الاستراتيجية.

وتقدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وإلى شعب الإمارات ومن يقيم على أرضها.. داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا جمعياً بالخير والعزة والفخر.