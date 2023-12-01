طحنون بن محمد: ريادة في جميع المجالات

العين (وام)

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن دولة الإمارات أثبتت وبتوفيق من الله، عز وجل، أنها قادرة على تحقيق الإنجازات والتفوق والتميز والريادة في جميع المجالات.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرض الإمارات، بمناسبة مرور 52 عاماً على تأسيس دولة الاتحاد التي كتبت قصص نجاح عظيمة على مر السنين الماضية واستطاعت أن تضع لها مكانة مميزة بين دول العالم المتقدم.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ52: إن دولة الإمارات تحت قيادتها الرشيدة تسير بخطى ثابتة ونهج رصين تضع المواطن الإماراتي على رأس أولوياتها من خلال الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية وبناء اقتصاد يستند إلى المعرفة والاستدامة وتخلق الفرص المتعددة والطموحة لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك لتحقيق أهدافنا الوطنية والتنموية الطموحة تحت قيادة قائد مسيرتنا المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأوضح سموه: إن ما تحقق خلال 52 عاماً الماضية من إنجازات محلية وعالمية أنما يدعونا للفخر وتحمل المزيد من المسؤولية والالتزام لحمايتها وأن نقدم كل غال ونفيس من أجل ضمان استمراريتها للأجيال القادمة، مؤكداً سموه بان مسيرتنا في ظل القيادة الحكيمة ستحقق، إن شاء الله، أهدافها المستقبلية وتواجه التحديات المختلفة بعزيمة أبنائها المخلصين.

وأكد سموه أنه بعد مضي 52 عاماً، أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها وبتوفيق من الله عز وجل قادرة على تحقيق الإنجازات والتفوق والتميز والريادة في جميع المجالات، لتواصل ما بدأه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، عند تأسيس دولة الاتحاد حيث استطاعوا بحكمتهم وتسامحهم، توحيد الصفوف، وعملوا على نصرة المظلوم، ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة فأياديهم البيضاء، تركت بصمة خير في كل دول العالم وانتهجت قيادتنا الرشيدة هذا النهج حتى أصبحت الإمارات اليوم منارة للعالم في العمل الإنساني والخيري.

وبين سموه أن دولة الإمارات بعد 52 عاماً من الريادة والتطور والنمو الاقتصادي أصبحت من أهم الوجهات العالمية على مستوى استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة على مدار العام، حيث يصادف احتفالنا بعيد الاتحاد الـ52 ، استقبال الإمارات العالم خلال الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف «COP28» التي تعقد في مدينة «إكسبو دبي» من 30 نوفمبر الماضي إلى 12 ديسمبر الجاري إذ من المتوقع أن يحضر الحدث أكثر من 70 ألفَ مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولون الحكوميون وقادة الصناعة الدوليون وممثلو القطاع الخاص والأكاديميون والخبراء والشباب والمنظمات غير الحكومية، مشيراً سموه إلى أن استضافة الإمارات هذا الحدث العالمي تعزز من مكانتها ودورها الفاعل في صياغة الحلول المبتكرة ليستفيد منها الجميع على الساحة الإقليمية والدولية، واستشراف المستقبل في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في المجالات كافة.

وفي ختام كلمته، دعا سموه الله عز وجل أن يحفظ الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي والمقيمين على أرضها الطيبة وأن يديم عليها الأمن والأمان والتقدم والازدهار.