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فاطمة الكعبي: البيئة الداعمة

فاطمة الكعبي: البيئة الداعمة
2 ديسمبر 2023 02:42

أبوظبي (الاتحاد)

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صرحت الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير التنفيذي لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية: «في يوم اتحاد الإمارات العربية المتحدة، نشعر بالفخر بما نشهده من تقدم ملحوظ في الدولة في جميع المجالات على يد أبناء الوطن الذين يسيرون على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وفي قطاع الرعاية الصحية، يعد هذا النجاح خاصة بمثابة شهادة على البيئة الداعمة التي خلقتها مختلف المبادرات الصحية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة».

عيد الاتحاد
فاطمة الكعبي
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