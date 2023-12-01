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مقصود كروز: رمز الكرامة الإنسانية

مقصود كروز: رمز الكرامة الإنسانية
2 ديسمبر 2023 02:42

أبوظبي (وام)

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أكد مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة يجسد الكرامة الإنسانية في أسمى معانيها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - بعدما تأسست الدولة على مبادئ العدل والمساواة والرفاه.
وقال إن دولة الإمارات باتت منارةً لبناء الإنسان والاستثمار فيه، فالكرامة الإنسانية التي يحظى بها كل مواطن ومقيم وزائر أساس نهضتنا في دولة الإمارات، ونؤمن بأن كرامة كل من يقيم على هذه الأرض وحقوقه هي الأساس الذي تُبنى عليه مجتمعات متماسكة ومزدهرة».

عيد الاتحاد
الإمارات
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