سالم بن ركاض: نحتفي بالحياة الكريمة

العين (الاتحاد)

أكد الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي (سابقاً)، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان أن عيد الاتحاد هو يوم الاحتفاء بالحياة الكريمة التي يعيشها شعبنا العظيم منذ قيام دولة الاتحاد، والتي تجلّت واقعاً ملموساً بتطلعات الآباء المؤسسين ومسيرة القيادة الرشيدة الذين أولوا سعادة المواطن وخدمة المجتمع أكبر اهتماماتهم وأضاف: استطاعت دولة الإمارات الارتقاء بمكانتها لتصبح نموذجاً رائداً في الإنجازات والتنمية المستدامة، وعاصمة للاستثمار والاقتصاد والمال والأعمال، ووجهةً عالميةً للمواهب والمبتكرين.