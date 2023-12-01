عبدالله المري: كلنا فخر واعتزاز

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أننا نحتفي اليوم وكلنا فخر واعتزاز بمسيرة ممتدة من الإنجازات النوعية والاستثنائية، نحتفي بعقود من التنمية والازدهار والرفعة، 52 عاماً على قيام الاتحاد الذي وحد الرؤى والأهداف والتطلعات، وجسد معاني التسامح والعطاء والتلاحم بين القيادة والشعب، فجاءت الإنجازات شاملة مستدامة في كل القطاعات، تستند إلى ركائز راسخة وسياسات حكيمة ورؤىً سديدة، حتى استحقت الدولة المكانة المرموقة والسمعة الرائدة بين الدول. وقال معاليه إن مسيرة الاتحاد مستمرة على ذات نهج الأولين، في تحقيق إنجازات عظيمة استباقية في تاريخ الدولة، ونشر مفاهيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والمجتمعات.