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عبد الرحمن العور: قيادة لا تعرف المستحيل

عبد الرحمن العور: قيادة لا تعرف المستحيل
2 ديسمبر 2023 02:42

دبي (وام)

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قال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين «تأتي هذه المناسبة في كل عام محملة بالإنجازات الجديدة الكبرى، والتطلعات والطموحات الأكبر في رؤية مستمرة للريادة لا تضع لها خطاً للنهاية، تدعمها الخطط الواضحة والنهج المستدام للأعمال واعتماد الشراكة والتكامل نهجاً، والريادة أسلوب عمل، ضمن مقاربة واضحة للتحديات، تنطلق من كونها فرصاً لا بد من اغتنامها، ودافعاً معززاً للعمل واستمرار الجهود للوصول إلى الأهداف».
وأضاف في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة، أن هذه الرؤية صنعتها الإمارات عبر عقود نهضتها، وراكمت التجارب والإنجازات منذ عهد المغفور له القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع أسس ودعائم الدولة المتينة القادرة، لتكون منطلقاً للبناء على هذا الأساس الصلب، لتصل إلى ريادة دول العالم في مختلف المجالات تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مستكملاً مسيرة الوطن وتوطيد وتعزيز ركائز الدولة في مختلف المجالات. 

عبد الرحمن العور
عيد الاتحاد
الإمارات
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