شرطة أبوظبي تتقدم بمناشدات إلى الجمهور

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور وعدم قيادة المركبة بطيش وتهور أثناء الاحتفالات والالتزام باشتراطات وضوابط تزيين المركبات وعدم التهور على الطرق، لتفادي وقوع الحوادث خلال عطلة عيد الاتحاد الـ 52.

وفي حسابها على موقع فيسبوك، تمنت الشرطة للجمهور قضاء إجازة آمنة وسعيدة مؤكدة "اهتمامها المتواصل بتوفير أجواء آمنة تساعد أفراد المجتمع على الاحتفال بهذه المناسبة بمنع حدوث كل ما قد يعكر صفوها، والتعامل مع الحالات الطارئة على الطرقات الرئيسة، والمناطق البرية، أو الأماكن المخصصة للاحتفالات".

وحثت شرطة أبوظبي الجمهور "على التعاون مع توجيهات رجال الشرطة والأمن، التي تهدف إلى تحقيق سلامتهم خاصة المتواجدين في أماكن الاحتفالات ومرتادي المناطق البرية". كما دعت إلى "الابتعاد عن السلوكيات السلبية التي قد ينجم عنها الكثير من المنغصات".

وأعلنت جاهزيتها لتأمين الاحتفالات وزيادة عدد الدوريات وتوزيعها حسب نقاط الكثافة المرورية على مراكز التسوق، وأماكن الفعاليات المختلفة بالإمارة لتعزيز الجوانب الأمنية فيها.

وحذرت من الوقوف فوق سطح المركبة او الخروج من نوافذها أثناء سيرها ومن القيام بحركات استعراضية والتهور على الطرق والتسبب في تعطيل حركة السير والمرور أو إغلاق الطريق على الآخرين وعدم الوقوف في الأماكن غير المخصصة.

وناشدت السائقين بضرورة الانتباه إلى حركة المشاة في مختلف الطرق وخفض السرعات بالقرب من أماكن عبورهم وإعطائهم الأولوية في العبور وزيادة الحرص والانتباه للأطفال خصوصاً بالقرب من الحدائق والأماكن السياحية.

وحثت الأسر على رقابة أبنائها وعدم استغلال فرحة عيد الاتحاد بالاستعراض والتسابق بالمركبات على الطرق، مشددةً بأنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على "المتهورين" الذين يعرّضون حياتهم، وحياة الآخرين للخطر.

ودعت أولياء الأمور إلى ضرورة توعية أبنائهم من مستخدمي الدراجات النارية بالالتزام بالقيادة الآمنة وشروط السلامة العامة وخصوصا في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث، ونصحت مستخدمي الدراجات النارية بضرورة ارتداء الخوذة لحماية الرأس، والملابس المخصصة لقيادة وركوب الدراجات، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات وتوافر صندوق الإسعافات الأولية.

وأشارت شرطة أبوظبي إلى استمرار العمل بمركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لمدن أبوظبي والعين والظفرة لتلقي المكالمات والبلاغات وتأمين وصول الفرق الشرطية المختصة بأسرع وقت لتلبية النداءات العاجلة والحالات الطارئة وحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.