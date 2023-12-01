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سلطان بن طحنون: عيد الاتحاد مناسبة غالية

سلطان بن طحنون: عيد الاتحاد مناسبة غالية
2 ديسمبر 2023 02:43

أبوظبي (وام)

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أعرب معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن عن سعادته بمشاركة قيادة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي بذل الغالي والنفيس لبناء صرح هذا الاتحاد الشامخ ليكون دولة ناهضة قوية توفر الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار لشعبها ولكافة شعوب المنطقة.
وقال معاليه : «يشرفني في هذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوبنا جميعاً أن أرفع أسمى آيات التبريكات والتهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات.  

سلطان بن طحنون
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