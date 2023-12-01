خالد بن زايد: الإنجاز والنهضة والأصالة

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «إن الاحتفال بعيد الاتحاد لدولة الإمارات يرمز إلى أهمية إيجاد الحس الوطني بداخل كل مواطن إماراتي وتنمية الشعور بالوفاء والولاء لصناع الاتحاد ممن أسسوا هذا الوطن العريق الشامخ، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.. ففي هذا اليوم نجدد معاني الإنجاز والنهضة والأصالة تحت راية قيادتنا الرشيدة، ونسعى إلى تعزيز قيم من الخير والتسامح والسلام والأمان والتعاون».

وتابع سموه: إن الاحتفال بعيد الاتحاد يعتبر فرصة كبيرة للتعبير عن فخرنا وحبنا وولائنا لدولتنا الحبيبة وقيادتنا الحكيمة، والعمل بجد واجتهاد للحفاظ عليها وتطويرها نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً وازدهاراً، كما نستذكر في تلك المناسبة العظيمة مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والحضارة والتطور والإشراف على المستقبل الواعد بإذن الله، ونُعبر عن ولائنا ومحبتنا للقيادة الحكيمة، ونؤكد على المحافظة على مكتسبات البلاد العظيمة والعمل والتكاتف والتلاحم مع بعضنا من أجل إعلاء اسم الوطن أولاً وأخيراً.