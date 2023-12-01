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ذياب بن زايد: نموذج حضاري وتنموي

ذياب بن زايد: نموذج حضاري وتنموي
2 ديسمبر 2023 02:44

أبوظبي (وام)

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أكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان أن عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة تستحضر في قلوب أبناء الوطن الفخر والاعتزاز بمسيرة حافلة بالإنجازات، واحتفاء بفرادة وريادة التجربة الإماراتية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وقال سموه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52: «بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق دولة الإمارات بخطوات راسخة نحو المستقبل، وتقدم للعالم نموذجاً حضارياً وتنموياً متفرداً على  المستويات والصعد كافة، وتعزز من حضورها العالمي، وتواصل مسيرتها التنموية الشاملة نحو مستقبلٍ مشرق أساسه الثوابت الوطنية، وقيم روح الاتحاد». وأضاف سموه: «تمر علينا ذكرى قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر من كل عام، لنستلهم من الإرادة الصلبة وعزيمة الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد ورسخوا الثوابت الوطنية وأسسوا دولة على قيم الأخوة والمحبة والمصير المشترك وساروا على دروب التنمية والبناء، والاستثمار في الإنسان، خلف رؤية حكيمة للمغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

عيد الاتحاد
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