أنس العتيبة: راية الوحدة والوئام

أبوظبي (الاتحاد)

قال أنس ناصر العتيبة، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: «بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52، نعبر عن اعتزازنا العميق وولائنا لهذا الوطن العظيم الذي يمضي برؤية استباقية وتقدم مستدام، بفضل القيادة الرشيد التي تسعى مع أبناء الوطن للسير بثبات نحو تحقيق المزيد من التطور والتقدم للوصول إلى مصاف دول العالم المتقدمة على مختلف الأصعدة».

وتابع: «يؤكد الاحتفال بهذا اليوم متانة الأسس التي قامت عليها دولة الإمارات، ضمن رؤية شاملة للمستقبل، وضعها الآباء المؤسسون وسارت على نهجها قيادتنا الرشيدة نحو التوجيه الأمثل لتحقيق التقدم والنماء لتبقى دولة الإمارات شامخة تحت راية الوحدة والوئام، ورمزاً للتقدم والعزة».