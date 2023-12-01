حامد الكعبي: الرفعة والتقدم لوطننا

أبوظبي (الاتحاد)

قال حامد خميس الكعبي، مدير عام المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية: «نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 52، ففي هذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوبنا جميعاً التي نحتفي فيها بالإنجازات الحضارية والتاريخية التي حققتها الدولة في جميع النواحي نجدد العهد على الوفاء والولاء لقيادتنا، وبالعمل على تحقيق مزيد من الرفعة والتقدم والازدهار لوطننا الذي يستحق منا بذل الغالي والنفيس لتبقى رايته عالية خفاقة تعانق السماء».

وأضاف: «في هذه الذكرى العظيمة التي اجتمعت فيها الإرادة والعزيمة لبناء دولة وضع الآباء أسس بداية انطلاقة مسيرتها نحو آفاق العالمية، نؤكد التزامنا بالعمل بكل إخلاص وتفان، وإصرار لتنفيذ رؤية قيادتنا الرشيدة التي لا ترضى إلا بالمركز الأول على المؤشرات العالمية كافة، وذلك من خلال المساهمة في تحقيق مستهدفات واستراتيجيات الدولة وإطلاق المشاريع التحولية المبتكرة ومد جسور التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والحكومية التي تعزز مكانة الدولة في الصدارة دائماً».