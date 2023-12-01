السبت 2 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حامد الكعبي: الرفعة والتقدم لوطننا

حامد الكعبي: الرفعة والتقدم لوطننا
2 ديسمبر 2023 02:42

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً

قال حامد خميس الكعبي، مدير عام المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية: «نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 52، ففي هذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوبنا جميعاً التي نحتفي فيها بالإنجازات الحضارية والتاريخية التي حققتها الدولة في جميع النواحي نجدد العهد على الوفاء والولاء لقيادتنا، وبالعمل على تحقيق مزيد من الرفعة والتقدم والازدهار لوطننا الذي يستحق منا بذل الغالي والنفيس لتبقى رايته عالية خفاقة تعانق السماء».
وأضاف: «في هذه الذكرى العظيمة التي اجتمعت فيها الإرادة والعزيمة لبناء دولة وضع الآباء أسس بداية انطلاقة مسيرتها نحو آفاق العالمية، نؤكد التزامنا بالعمل بكل إخلاص وتفان، وإصرار لتنفيذ رؤية قيادتنا الرشيدة التي لا ترضى إلا بالمركز الأول على المؤشرات العالمية كافة، وذلك من خلال المساهمة في تحقيق مستهدفات واستراتيجيات الدولة وإطلاق المشاريع التحولية المبتكرة ومد جسور التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والحكومية التي تعزز مكانة الدولة في الصدارة دائماً».

عيد الاتحاد
الإمارات
آخر الأخبار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
علوم الدار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
اليوم 10:26
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
علوم الدار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
اليوم 10:11
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
الرياضة
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
اليوم 10:11
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
الرياضة
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
اليوم 09:25
ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
الرياضة
ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
اليوم 09:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©