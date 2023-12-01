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منصور الملا: تعزيز القدرات السيادية

منصور الملا: تعزيز القدرات السيادية
2 ديسمبر 2023 02:42

أبوظبي (الاتحاد)

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قال منصور محمد الملا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في «مجموعة إيدج»: «بينما نحتفل بالعيد الوطني الثاني والخمسين، فإننا نتأمل الإرث الكبير والمعالم البارزة التي رسخت مكانة الإمارات على الساحة العالمية. كما نفخر في ايدج بالدور الذي نمارسه في دعم النمو الهائل الذي تشهده دولة الإمارات. وسنواصل تكريس جهودنا كافة لتعزيز القدرات السيادية للوطن في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، ولتطوير وتصنيع الحلول المبتكرة في المجالات المدنية والدفاعية، بما في ذلك المجالات الجوية والبرية والبحرية والسيبرانية».
وتابع: «بعد مرور أكثر من نصف قرن، تحظى دولة الإمارات اليوم بالاحترام والتقدير في جميع أنحاء العالم، وقد أصبحت مثالاً للسلام والاستقرار والازدهار، وبلداً يحتفي بالتنوع ويحتضن المستقبل بحماس وتفاؤل. وفي ظل هذه الطاقة اللامحدودة والحرص على التميز، تتعهد مجموعة ايدج بخدمة هذا الوطن الغالي، وترسيخ مكانتها كلاعب محوري في تطوره الصناعي».

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