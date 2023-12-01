حمد الزعابي: نموذج رائد

أبوظبي (الاتحاد)

قال حمد عبيد الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية: «تحتفل الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الثانية والخمسين للمناسبة الخالدة التي قادها بكل حكمة وإخلاص مؤسسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسخر كل الإمكانيات لشعبه وحقق إنجازات تنموية غير مسبوقة عبر النهضة الشاملة التي عمت البلاد، وباتت الإمارات العربية نموذجاً رائداً في التنمية الاقتصادية المستدامة على الساحة العالمية، وما زالت عجلة التقدم ماضية عبر الخطط العاجلة والبرامج الطموحة في كل جوانب الحياة وآفاقها بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة».