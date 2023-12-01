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إيمان السلامي: إنجازات تنموية

إيمان السلامي: إنجازات تنموية
2 ديسمبر 2023 02:42

أبوظبي (الاتحاد) 

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قالت د. إيمان أحمد السلامي سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية «تحتفل دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ52، حيث أشرق فجر الاتحاد بالثاني من ديسمبر لعام 1971 وبدأت خطوات رحلة دولتنا لتحقيق طموحها في كافة المجالات، حيث تمضي الإمارات بقيادتنا الرشيدة في مسيرتها الرائدة، ومواصلة تحقيق الإنجازات امتداداً لطموحات زايد».
وأكدت أن هذا اليوم يعد فرصة للاحتفاء بالإنجازات التنموية الكبيرة التي تحقّقت ولتجسيد تطلعات القيادة الرشيدة وشعب الإمارات نحو المستقبل، في إطار رؤية تنموية شاملة لا ترضى إلا بالصدارة، وتهتم بالحاضر والمستقبل.

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