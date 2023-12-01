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عمر الشامسي: فعالية في المنظمات الدولية

عمر الشامسي: فعالية في المنظمات الدولية
2 ديسمبر 2023 02:42

أبوظبي (الاتحاد)

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قال عمر عبيد الشامسي سفير الدولة لدى مملكة إسبانيا: «تأتي خصوصية عيد الاتحاد الـ 52 من تكريس دولة الإمارات عام 2023 للاستدامة، تحت شعار «اليوم للغد» للتركيز على تعزيز التوعية بالتغييرات البيئية، واستضافة الدولة لمؤتمر «كوب 28» حول تغير المناخ الذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التضامن الدولي لحل القضايا البيئية. 
وأضاف: «تتفرد دولة الإمارات بجهودها الدولية، كعضو فعال في المنظمات الدولية المختلفة، بينما تستمر في تعاونها المميز مع مملكة إسبانيا في مجالات المتعددة وخاصة الثقافة والفن والاقتصاد والاستثمار وقطاع الطاقة المتجددة».

عيد الاتحاد
الإمارات
عمر الشامسي
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