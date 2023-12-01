أحمد الظاهري: تلاحم القيادة والشعب

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة في عيدها الـ 52 أصبحت منارة جاذبة لمختلف شعوب العالم عبر ترسيخها قيم العطاء والتعايش والتآخي الإنساني، بالاعتماد على التلاحم والترابط بين القيادة والشعب، والتطلع الدائم إلى استشراف المستقبل.

وقال: «إن هذه ذكرى عظيمة التي اجتمعت فيها الإرادة والعزيمة لبناء دولة وضع الآباء أسس بداية انطلاقة مسيرتها نحو آفاق العالمية، نؤكد التزامنا بالعمل بكل إخلاص وتفان، من خلال المساهمة في تحقيق مستهدفات واستراتيجيات الدولة».