السبت 2 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالناصر الشعالي: تحولات عظيمة

عبدالناصر الشعالي: تحولات عظيمة
2 ديسمبر 2023 02:42

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً

قال الدكتور عبدالناصر الشعالي - سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين، إننا  نحتفي بمسيرة دولتنا المجيدة، التي شهدت تحولات عظيمة وإنجازات لافتة. تجسّد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً للتطور والنهضة، مستلهمة من رؤية قادتها الحكماء. في عام الاستدامة، نؤكد التزامنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.
وأضاف «تحققت خطوات واسعة نحو تنمية مستدامة، تعكس ريادة الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة، الابتكار، والتطوير الحضري، يتجلى تقدمنا في كل مجال، من التعليم إلى البنية التحتية، ومن الرعاية الصحية إلى التكنولوجيا المتقدمة. ونحن نفخر بكوننا مجتمعاً يضم ثقافات متنوعة، يعمل معاً نحو أهداف مشتركة. بكل فخر واعتزاز، نجدد العهد بمواصلة مسيرة التقدم والتميز، حاملين راية الإمارات عالياً».

عيد الاتحاد
الإمارات
عبدالناصر الشعالي
آخر الأخبار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
علوم الدار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
اليوم 10:26
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
علوم الدار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
اليوم 10:11
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
الرياضة
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
اليوم 10:11
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
الرياضة
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
اليوم 09:25
ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
الرياضة
ميتروفيتش: تمنيت «الهاتريك» في شباك النصر
اليوم 09:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©