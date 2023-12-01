عبدالناصر الشعالي: تحولات عظيمة

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور عبدالناصر الشعالي - سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين، إننا نحتفي بمسيرة دولتنا المجيدة، التي شهدت تحولات عظيمة وإنجازات لافتة. تجسّد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً للتطور والنهضة، مستلهمة من رؤية قادتها الحكماء. في عام الاستدامة، نؤكد التزامنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وأضاف «تحققت خطوات واسعة نحو تنمية مستدامة، تعكس ريادة الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة، الابتكار، والتطوير الحضري، يتجلى تقدمنا في كل مجال، من التعليم إلى البنية التحتية، ومن الرعاية الصحية إلى التكنولوجيا المتقدمة. ونحن نفخر بكوننا مجتمعاً يضم ثقافات متنوعة، يعمل معاً نحو أهداف مشتركة. بكل فخر واعتزاز، نجدد العهد بمواصلة مسيرة التقدم والتميز، حاملين راية الإمارات عالياً».