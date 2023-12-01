«تدوير» تتعاون مع «أكواجرين» لإعادة تدوير مخلفات الطعام

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت تدوير (شركة أبوظبي لإدارة النفايات)، وبالتعاون مع شركة «أكواجرين» عن إطلاق مشروع تجريبي تقدر قيمته بحوالي (2.5 مليون دولار أميركي)، لإعادة تدوير مخلفات الطعام والنفايات بغرض استخدامها في زراعة الأغذية في التربة الرملية عبر تبني حلول لتحسين التربة.

وتقدّم شركة «أكواجرين» تقنية مبتكرة لتحسين التربة باستخدام النفايات العضوية التي يمكنها امتصاص ما يصل إلى 30 مرة من كتلتها في الماء، وذلك لتوفير العناصر الغذائية اللازمة للمحاصيل الزراعية مع تقليل الحاجة إلى استخدام الأسمدة غير العضوية بنسبة 50%.

ويحظى المشروع بدعم من صندوق البحث والتطوير التابع ل «القابضة» (ADQ)، ويعتبر الصندوق الذي تبلغ قيمته 100 مليون درهم وجرى إطلاقه في العام 2022 جزءاً من مختبر النمو لدى «القابضة» (ADQ)، ومنصة تجمع أبرز الخبراء والمتخصصين من مختلف شركات القابضة، للعمل معاً على تحقيق مستهدفات الشركة في تسريع الابتكار والبحث والتطوير مع التركيز على فتح آفاق جديدة من الفرص لتعزيز النمو والاستدامة عبر القطاعات الحيوية، بما يسهم في دعم نمو اقتصاد دولة الإمارات.

وبهذا الصدد، قال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لتدوير (شركة أبوظبي لإدارة النفايات): «نفخر بالشراكة مع»أكواجرين«الشركة المطورة لتقنيات وحلول مبتكرة صديقة للبيئة للعمل على تحسين التربة والمساهمة في تعزيز القيمة الاقتصادية المضافة لإعادة التدوير في قطاع إدارة النفايات. فمن خلال العمل معاً، سنتمكن من إحداث أثر إيجابي وتعزيز الزراعة المستدامة، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس نحو خفض الانبعاثات وتعزيز الأمن الغذائي والمائي على مستوى الدولة والعالم».

وقال بول سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «أكواجرين»: «يسرنا التعاون مع «تدوير» في إطلاق هذا المشروع التجريبي الذي سيسهم في تعزيز نمو أعمال الشركة وتطورها. فمنذ وصولي إلى دولة الإمارات في وقت سابق من العام 2023، كان من الواضح تركيز الدولةعلى الاستثمار بشكل كبير لتحقيق مستهدفات الاستدامة. وبالتعاون مع«تدوير» وبدعم من«القابضة» (ADQ) كشريك استراتيجي، سنتمكن من المساهمة من خلال التقنيات والحلول المبتكرة التي نوفرها في مواجهة التحديات الخمسة الرئيسة التي تواجه الأمن الغذائي في دولة الإمارات والعالم ككل».