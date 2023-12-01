الأرصاد: 6 درجات انخفاض للحرارة خلال ديسمبر

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف تقرير المركز الوطني للأرصاد حول السمات المناخية لشهر ديسمبر، عن انخفاض بدرجات الحرارة يصل إلى 6 درجات عن نوفمبر، حيث تتأثر الدولة بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال.

وتفصيلاً، أفاد المركز بأن شهر ديسمبر يعتبر آخر شهور فصل الخريف، حيث يبدأ فصل الشتاء فلكياً في الثلث الأخير منه، وتحديداً في الثالث والعشرين من ديسمبر، ومناخياً شهر ديسمبر هو أحد أشهر الشتاء، وتنخفض معدلات الحرارة العظمى والصغرى بمدار 3- 6 درجات عن شهر نوفمبر.

وخلال هذا الشهر، تتأثر الدولة بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال مصاحباً معه رياحاً شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، خاصة على المناطق الداخلية والجبلية.

كما تتأثر أيضاً الدولة خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار، قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً.

كما تزداد الرطوبة النسبية، خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف.

ويتضمن التقرير إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية لهذا الشهر، فبالنسبة إلى درجات الحرارة، فإن متوسط درجة الحرارة لهذا الشهر يتراوح ما بين 17.7 و21.8°م، أما متوسط درجة الحرارة العظمى فيتراوح بين و22 و27 °م، أما متوسط درجة الحرارة الصغرى فيتراوح ما بين 13 و17 °م، وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة خلال هذا الشهر بلغت 37.0 °م في سويحان سنة 2016.، أما أقل درجة حرارة فقد سجلت على جبل جيس سنة 2004 والتي بلغت -0.7 °م..

أما الرياح، فإن متوسط سرعة الرياح 11 كم/ساعة، وكانت أعلى سرعة رياح 87 (كم/ س) في مكاسب سنة 2019، أما أعلى هبة رياح فكانت 87 (كم/ س) في مكاسب سنة 2019.

ووفقاً للمركز، فإن متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 63%.

وفيما يتعلق بالأمطار، كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 208.4 ملم على ضدنا في سنة 2006.