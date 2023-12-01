تطوير 7 مناطق في إمارة أبوظبي بالاعتماد على أولويات أفراد المجتمع

هالة الخياط (أبوظبي)

تتجه دائرة البلديات والنقل إلى تطوير 7 مناطق في إمارة أبوظبي، مستندة إلى احتياجات الجمهور التي تم استقاؤها من نتائج استبيان الحي المثالي.

وأطلقت الدائرة استبيان الحي المثالي للتواصل مع مجتمع إمارة أبوظبي تحت شعار «معاً نعزِّز رفاهية العيش في أبوظبي»، ضمن حملة تهدف إلى استطلاع آراء أفراد المجتمع، والتعرُّف على احتياجاتهم المتعلقة بتطوير الأحياء السكنية والمرافق المجتمعية.

وحتى أكتوبر الماضي، شارك 17 ألف شخص من مواطن ومقيم في الاستبيان الذي يستهدف جميع مناطق الإمارة. ويدعو الاستبيان المستطلعة آراؤهم إلى مشاركة أفكارهم حول إعطاء الأولوية للمرافق المجتمعية في المنطقة.

وطرح «استبيان الحي المثالي» أسئلة مختلفة هدفت في مجملها إلى التعرُّف على ملاحظات أفراد المجتمع وآرائهم بخصوص المرافق المجتمعية المثالية القريبة من الأماكن التي يعيشون فيها، وسبل تطوير الأحياء السكنية المحيطة.

وستكون أولوية التطوير خلال المرحلة المقبلة 7 مناطق في الإمارة تتمثل في مناطق الدانة، الفلاح، الرياض في أبوظبي، وأم غافة والمبزرة الخضراء في مدينة العين، وفي منطقة الظفرة السلع وغياثي، حيث سيتم تنفيذ مشاريع لرفع جودة الحياة في المنطقة، بما في ذلك تنفيذ حدائق للحي، ملاعب خارجية، مسار الدراجات الهوائية، ومواقف للحافلات.

وفي إطار حملة استطلاع الآراء، يتم التعرف على آراء الجمهور بشكل تفاعلي من خلال الفعاليات البلدية التي يتم تنظيمها في مختلف مناطق الإمارة، ويتم استطلاع آراء الجمهور مباشرة، مستهدفة الأعمار من 4 سنوات وحتى كبار السن.

وتسعى دائرة البلديات والنقل إلى إعادة إحياء وتطوير المناطق لتلبية احتياجات المجتمع، وتنويع خيارات ووسائل التنقُّل للجميع وتطويرها، والاستفادة من أصول أبوظبي الحالية لإنشاء وجهات وتجارب للجميع، والتخطيط للوصول إلى إمارة ذات مرافق متكاملة ومستدامة ومرنة للجميع، والحفاظ عليها، من خلال دمج مختلف شرائح المجتمع في عملية التطوير وأخذها بعين الاعتبار في عملية صنع القرار المتعلقة بتصميم وتطوير المرافق المجتمعية للأحياء السكنية، وبناء منصات رقمية تمكِّن أفراد المجتمع من الوصول إلى المعلومات التي تتعلَّق بسير العمل في مشاريع التطوير، وتقديم آرائهم ومقترحاتهم بخصوصها.

كما تهدف الدائرة إلى بناء الشراكات مع مؤسَّسات المجتمع المحلي والمدارس والجامعات، لدمج السكان، خاصة فئات الشباب في الجهود المتعلقة بتطوير المرافق المجتمعية والترفيهية.

وتُنفَّذ الحملة في إطار الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة التي أُعلن عنها في الفترة الأخيرة، بهدف الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير مناطق سكنية متكاملة تلبّي كلَّ احتياجات أفراد المجتمع في جميع أنحاء الإمارة.

وتندرج الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة ضمن رؤية وأولوية حكومة أبوظبي في بناء وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة ومستدامة، تضمن استقرار وترابط مجتمع الإمارة، وتُسهم في تبنّي نمط حياة صحي في بيئة مجتمعية متكاملة تتماشى مع الثقافة المحلية وتقاليد الموروث الإماراتي.