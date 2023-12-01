منصور بن زايد خلال القمة العالمية للمناخ: التواصل والتعاون طريقنا للتغلب على التحديات المشتركة

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أن دولة الإمارات تسعى إلى عالم يسوده السلام والتعاون.

وقال سموه، في كلمة له خلال مشاركته في القمة العالمية للعمل المناخي "نرحب بكم في الإمارات.. البلد الذي يشكل عالماً في دولة.. تختصر أجمل ما في العالم.. وتطمح وتسعى إلى عالم يسوده السلام والاستقرار والاستدامة".

وأضاف سموه "نفخر بأننا نستضيف العالم في هذه القمة العالمية للعمل المناخي وبشراكاتنا وعلاقاتنا واستثماراتنا في مجال التغير المناخي والبيئة".

وفيما يلي نص كلمة سموه خلال القمة العالمية للعمل المناخي:

"أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. معالي الأمين العام للأمم المتحدة.. الحضور الكريم

نرحب بكم في الإمارات.. البلد الذي يشكل عالماً في دولة.. عالم يختصر أجمل ما في العالم.. ويطمح ويسعى إلى عالم يسوده السلام والاستقرار والاستدامة.

نجتمع اليوم لنعمل من أجل الغد ونتعاون اليوم من أجل أجيال المستقبل. يعلمنا التاريخ أن من سبقونا تعاونوا لنصل إلى ما نحن عليه اليوم.. لأن نجاح البشرية في وقتها الحاضر ما كان إلا نتيجة للتعاون العلمي.. والتواصل الثقافي والتبادل المعرفي الذي تطور عبر آلاف السنين بين مختلف الشعوب والدول.

باسم شعب الإمارات، نؤكد أننا جادون في العمل من أجل المناخ.. فنحن أول دولة تعلن الحياد المناخي في المنطقة بحلول عام 2050. ولدينا استراتيجية ب 163 مليار دولار لتنويع مصادر الطاقة.. والتحول نحو طاقة نظيفة ومتجددة. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في كلمته خلال القمة العالمية للعمل المناخي، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار لدعم الحلول المناخية والعمل المناخي العالمي.. لدينا فريق عمل حكومي متميز يقود أجندتنا وسياساتنا ومشاريعنا في العمل المناخي.. ونفخر اليوم بأننا نستضيف العالم في هذه القمة العالمية للعمل المناخي.. ونفخر أيضاً بشراكاتنا وعلاقاتنا واستثماراتنا في مجال التغير المناخي والبيئة والتنوع الغذائي في 106 دول حول العالم..

الحضور الكريم ..

نكرر ترحيبنا بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.. ونكرر التزامنا الجاد في العمل من أجل كوكب الأرض.. ونكرر رسالتنا المعلنة والواضحة بأن التواصل والتعاون بين الدول والثقافات والحضارات هو الطريق للتغلب على التحديات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض.. لأن الجميع مسؤول عن الجميع.. شكراً لكم .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".