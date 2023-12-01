«إقامة دبي» تحدد مواعيد العمل خلال إجازة عيد الاتحاد الـ 52

دبي (الاتحاد)

تهنئ الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب في دُبيّ جميع المتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوار بمناسبة عيد الاتحاد، وتتمنى لهم إجازة سعيدة وأوقاتاً طيبة بصحبة أسرهم وأصدقائهم.

وتعلن الإدارة العامة عن مواقيت العمل طيلة أيام إجازة عيدالاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، التي ستبدأ اعتباراً من اليوم، وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 4 ديسمبر 2023، حيث سيواصل مركز سعادة المتعاملين الموجود في مطار دبي الدولي مبنى 3 «صالة القادمين» تقديم خدمات الإدارة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، كما ستعمل إدارة المتابعة - قسم خدمات الجمهور في العوير طوال أيام الأسبوع من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وذلك لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين خلال العيد.

وأضافت: «إن خدماتها الرقميّة تُمثل قنوات للتواصل وإنجاز المُعاملات بشكل سَلس يختصر الوقت والجهد».