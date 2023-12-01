جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم عدداً من الفعاليات

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة بمقرها الرئيس في أبوظبي وفرعها بعجمان، ونظمت في هذا الصدد عدداً من الفعاليات والأنشطة بحضور الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة، ومشاركة جميع مكونات الأسرة الجامعية.

وتضمنت فعاليات الاحتفال فقرات شعرية ومسابقات تراثية وفنية وتاريخية، أبرزت أهم المحطات في مسيرة تأسيس دولة الاتحاد، كما اشتملت على فقرات شعبية وترفيهية تضمنت «دكان الطيبين» وركن التصوير التراثي، وبيت الشعر وركن بين الماضي والحاضر، إلى جانب عروض من الفرق الشعبية، للاحتفاء بالتراث الإماراتي الأصيل، بالإضافة إلى عرض السيارات الكلاسيكية، كما تضمن الحفل ركناً خاصاً للأطفال، وفي ختام الحفل أدى طلاب الجامعة قسم الولاء.

ورفع الدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى حكام الإمارات وأولياء العهود بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة، مؤكداً أن الإمارات قدمت للعالم تجربة فريدة في الوحدة والتلاحم المجتمعي، والذي بفضله تحقق الحلم الذي راود القيادة الرشيدة، وأصبح واقعاً نعيشه وننعم بخيراته نحن والأجيال القادمة، بإذن الله.