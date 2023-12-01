«الإمارات للإفتاء»: قصة ملهمةٌ ونموذجٌ يحتذى به

أبوظبي (وام)

نظّم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي حفله السنوي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور معالي العلامة عبدالله بن بيه رئيس المجلس.

كما حضر الحفل، الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وأصحاب الفضيلة الأعضاء، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية، وموظفو المجلس.

ورفع العلامة ابن بيه، في بداية الحفل باسم منسوبي المجلس، أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى نائبيه، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، وولي عهده الأمين، سائلاً الله تعالى المغفرة والرحمة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه المؤسسين «طيب الله ثراهم»، ودوام التوفيق والسداد لقيادتنا الرشيدة، ومزيداً من الرخاء والازدهار لبلدنا الحبيب.

وقال رئيس المجلس: «إنَّ قصة هذا الوطن ومسيرته هي بلا شك إحدى قصص النجاح والتميز، وسِير النهوض والازدهار، والتقدم والابتكار. إنَّها قصة ملهمةٌ ونموذجٌ يحتذى في عصرنا الحاضر، لقد قامت هذه البلاد على مبادئ وقيم جمعت الكرم والكرامة والتسامح، والسماحة، والانفتاح، والمحافظة. إنَّها المحافظة على القيم الأصيلة والمبادئ السامية والانفتاح على إيجابيات العصر من تقدّم وحضارة إنسانية».

وأضاف: «إنّنا إذ نروي مُثُل الماضي للاقتداء، نسعد بأن نرى في الحاضر شواهد ماثلة على استمرار النهج واقتفاء المنهج والتمسك بالقيم في ظل قيادتنا الرشيدة - سدّدها الله وبارك جهودها - وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإنَّنا اليوم، ونحن نحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لقيام الاتحاد، نجد أنَّ هذه الذكرى هي شاهدة على ما بذله جيلُ التأسيس من جهود عظيمة، ومنبهة على ما يحمله المستقبل من إمكانات للتفوّق والتقدّم».