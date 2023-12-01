«أبوظبي للتقاعد»: نجدد العهد بالولاء والإخلاص

أبوظبي (الاتحاد)

نَظم صندوق أبوظبي للتقاعد احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 سادتها أجواء البهجة والفرح.

ورفع سالم النعيمي، العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد، أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات، قائلاً: «ستبقى ذكرى اتحاد إماراتنا الركيزة والأساس الذي نستقي منه معاني العزيمة والإصرار للسير على نهج القادة المؤسسين نحو المستقبل، وتَتَبُع خطوات قيادتنا الحكيمة لرفع راية الوطن عالياً في كل المحافل».

وأضاف: «بهذه المناسبة الغالية، نجدد العهد بالولاء والإخلاص للوطن وقيادته الرشيدة للمضي قُدماً على طريق العطاء والتضحية من أجل إعلاء شأن الوطن وحماية مكتسباته وإنجازاته، ومواصلة العمل الجاد وبذل أقصى طاقاتنا لترسيخ مكانته عالمياً وإعلاء شأنه بين الأمم والشعوب».