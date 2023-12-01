400 طالب وطالبة يحتفلون في مركز سالم بن حم الثقافي

العين (الاتحاد)

أقيمت في مركز سالم بن حم الثقافي احتفالية بمناسبة يوم الاتحاد الـ 52، بحضور الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة المركز، وأعضاء مجلس إدارة مجموعة بن حم، وعدد من الشخصيات والوجهاء، وذلك في مقر المركز في مدينة العين.

واستهل الحفل بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلاه مشاركة أكثر من 400 طالب وطالبة من مدارس مدينة العين في تشكيل عبارة «اليوم الوطني 52»، احتفالاً بذكرى عيد الاتحاد 52.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ مسلم بن حم العامري: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وللمواطنين والمقيمين كافة على هذه الأرض الطيبة بمناسبة عيد الاتحاد 52 لدولة الإمارات».

وتابع بن حم: «نعيش احتفالات الدولة في ذكرى تأسيسها الـ 52 ونحن نفخر بالإنجازات التي حققتها الإمارات طوال 52 عاماً، وكيف تسارعت وتيرة الإنجازات مع الزمن، ففي كل عام تعتلي الدولة التصنيفات العالمية بمختلف المجالات حتى كادت في بعض منها تنافس نفسها على تحطيم الأرقام العالمية ومعدلات النمو، ونمو الناتج المحلي، ناهيك على نمو الاقتصاد غير النفطي الذي شهد قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية».

وأكد بن حم أن احتضان الدولة مؤتمر «كوب 28» يؤكد جدية الإمارات في وضع حلول جذرية لمشكلة المناخ العالمية، ويظهر ذلك في المشاريع المستدامة التي تقوم بها في الداخل والخارج، هذا وقد نشطت الإمارات في تأسيس لعصر ما بعد النفط والاحتفال بتصدير آخر برميل نفط خلال الخمسين عاماً القادمة.