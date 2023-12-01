3000 تشكيلة ضوئية تزين رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تزينت إمارة رأس الخيمة بلوحات وتشكيلات ضوئية احتفالا بيوم الاتحاد 52 للدولة والتي نظمتها دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة وذلك بإنجاز أعمال تركيب الزينة في الشوارع الرئيسة والجسور والميادين والحدائق في المدينة سعياً من الدائرة إلى إدخال البهجة في نفوس أفراد المجتمع، وإبداء مظاهر الفرحة باستقبال هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.

وقال المهندس خالد فضل العلي، مدير عام الدائرة: إن الدائرة قامت بتزيين وإضافة الزينة على كورنيش القواسم، والتي تنوعت بين العبارات والمجسمات المتنوعة من غير الإنارة على جهتي الكورنيش، ناهيك عن إضافة عدد 3000 تشكيلة ولوحات ضوئية مبتكرة تم تركيبها على الطرق الرئيسية والجسور والميادين مع إضافة مواقع جديدة تضمنت حديقة شعم وحديقة الحصن وحديقة العريبي وحديقة خزام وحديقة البيت المتوحد وحديقة صقر وميدان الاتحاد وحديقة سد شوكة وممشى وكورنيش الرمس.

وأجمع المواطنون والمقيمون حرص الدوائر والمؤسسات على تعزيز ملامح الاستمتاع بفعاليات اليوم الوطني المختصة بتزيين الشوارع والمرافق بالألوان الجميلة والإضاءة المتميزة، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة مؤكدين أن تلك المناسبة تترجم مسيرة الاتحاد التي امتدت عبر عقود مضت مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على دربه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي قاد مسيرة العطاء لتتواصل دولة الإمارات التقدم والازدهار على مختلف المستويات، والانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد بدأت بإجماع حكام إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين في الثاني من ديسمبر عام 1971، واتفاقهم على الاتحاد، حيث أقروا دستوراً مؤقتاً ينظم الدولة، ويحدد أهدافها.

وأكدت الدائرة حرصها على تزيين الشوارع والميادين بزينة ضوئية ولوحات تهنئة تمجد مؤسسي الاتحاد وتحمل معاني الوحدة والاتحاد والترابط التي تشع بهجة احتفالاً بعيد الاتحاد، وذلك في إطار جهود الدائرة لإضفاء مشاهد جمالية وحضارية وأجواء من السعادة تعزز بهجة الأهالي والزوار.