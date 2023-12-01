فرق شعبية ومسابقات تراثية في احتفالات «السلامة الغذائية»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن عيد الاتحاد يمثل لحظة فارقة وعلامة مضيئة في تاريخ الإمارات الحافل بالإنجازات والتقدم الذي نعتز به جميعاً.

وقال في تصريح بمناسبة احتفالات الهيئة عيد الاتحاد الـ 52: في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، موضحاً أن هذه المناسبة تعد فرصة لنا جميعاً للتأمل في مسيرة النجاح والتطور التي شهدتها دولتنا العزيزة، والفخر بالإنجازات التي تحققت والتطلع إلى مستقبل مشرق يحمل في طياته المزيد من الرقي والتقدم.

وأضاف العامري «في هذا اليوم المجيد، نستلهم القيم العظيمة للتعاضد والتآخي التي تحتضنها دولة الإمارات، ونجدد العهد لقيادتنا الرشيدة على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ للحفاظ على مكتسباتنا، وتحقيق المزيد من النجاحات، وكذلك نعبر عن امتناننا للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع المؤسسات في سبيل رفعة هذا الوطن ورفاهية أبنائه».