بلدية أبوظبي تحتفي بـ«عيد الاتحاد» بعروض ومسابقات وقصائد

أبوظبي (الاتحاد)

رفع سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أن اتحاد الإمارات يشكل حصناً منيعاً يضمن لنا حاضرنا، ومستقبل أجيالنا، ويساهم في تعزيز انتمائنا الوطني، ويحفزنا لبذل المزيد من الجهود لترسيخ قيم الاتحاد وأهدافه، وإعلاء شأن الوطن في المجالات كافة.

وأضاف: «يضيء اتحاد الإمارات منارات من نور تهدي أجيال الحاضر والمستقبل للعمل من أجل ترسيخ دعائم نهضة الوطن الشاملة، والانضواء تحت علم الاتحاد، الراية العزيزة الخفاقة الجامعة لقلوب الإماراتيين حول قيادتهم الرشيدة، والحكيمة، للمضي قدماً على طريق الإنجازات التي أبهرت العالم، من الصحراء إلى الفضاء، ولتثبت الإمارات أنها مع مطلع كل ذكرى لاتحاد شعبها وأرضها وقيادتها تبهر العالم بعطاءاتها وقيمها الإنسانية، ودورها المحوري في دعم الحضارة الإنسانية، وتثبيت دعائم السلام في العالم، حتى أصبحت الإمارات مضرب المثل والقدوة الحسنة، والمدرسة التي يتأسى بها الجميع، ويفخر بها القريب والبعيد، والوطن الذي أثبت أن لا مستحيل في قاموسه، ولا حدود للحلم والعمل والأمل».

وبهذه المناسبة، قال: «نجدد عهد الولاء والإخلاص للوطن ورايته الخفاقة، ولقيادته الحكيمة الرشيدة وللشعب العزيز، ونعاهد على المضي قدماً من أجل استشراف المستقبل الذي ترسمه لنا قيادتنا الحكيمة، وتبينه سواعد شبابنا وشاباتنا أبناء الوطن، القادرين على حمل راية الإنجازات وصنع المعجزات في كل صعيد وميدان».

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي في مقرها الرئيسي بأبوظبي وفي جميع مراكزها الفرعية الخارجية بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين.

اشتملت احتفالية البلدية بعيد الاتحاد على العديد من الفقرات الغنائية والشعرية والأنشطة، وعروض فرقة العيالة، وبوفيه الأكلات التراثية، وزاوية تراثية للتصوير، وركن ترفيهي للموظفين، وجناح ترفيهي للأطفال ومسابقات، وجوائز، بالإضافة إلى المعرض الدائم.