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شبكة أبوظبي للإعلام تواكب الاحتفالات والفعاليات الوطنية

جانب من احتفال موظفي أبوظبي للإعلام (من المصدر)
2 ديسمبر 2023 02:46

أبوظبي (الاتحاد) 

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تواكب شبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 52 من خلال تقديم تغطية شاملة عبر منصاتها الإعلامية كافة للاحتفالات والفعاليات الوطنية التي تقام في مختلف إمارات الدولة.
يأتي ذلك بما ينسجم مع استراتيجية الشبكة الجديدة التي تهدف إلى تقديم محتوى إعلامي يعكس قيم وتراث أبوظبي ودولة الإمارات، ويرسخ قيم التعايش والتلاحم المجتمعي والتفاعل والتواصل مع الجمهور.
وفي هذا الإطار، نظمت الشبكة في مقرها بأبوظبي احتفالية خاصة بهذه المناسبة الوطنية تخللها تنظيم مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات الثقافية والتراثية، وسط أجواء عكست قيم الفخر والانتماء والتلاحم الوطني.
وبهذه المناسبة، أكد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «أبوظبي للإعلام»: «إن عيد الاتحاد هو مناسبة وطنية نعبر فيها عن مشاعر الانتماء الوطني والفخر والاعتزاز بما حققته دولة الإمارات من تقدم وريادة وإنجازات في مسيرتها الإنسانية والتنموية والحضارية، وذلك بفضل نهج القيادة الرشيدة التي تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المضي قدماً في بناء المستقبل المُشرق».
وأضاف القبيسي «تأتي تغطيتنا الإعلامية الشاملة لاحتفالات عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات من خلال الاستوديوهات المتنقلة والبرامج الخاصة والتقارير والمقابلات وغيرها، انطلاقاً من أهمية هذه المناسبة التي تجسد أسمى معاني التلاحم الوطني والولاء والانتماء للقيادة الرشيدة والفخر بتاريخ الدولة الحافل وإنجازاتها المشرّفة، وذلك بما ينسجم مع حرصنا على تعزيز المحتوى الإعلامي الهادف، الذي يحاكي تطور وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات الحيوية، ويعكس قيم الهوية الإماراتية والإنجازات الوطنية».

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