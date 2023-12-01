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سارة الأميري: الإمارات أرض الفرص والمواهب

سارة الأميري: الإمارات أرض الفرص والمواهب
2 ديسمبر 2023 02:43

دبي (وام)

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أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن عيد الاتحاد الـ 52 مناسبة وطنية عزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات، إذ نحتفي بإنجازات دولة عظيمة تصدرت المراكز الأولى عالمياً في عدة مجالات وأصبحت أرضاً للفرص جاذبةً للمواهب من كافة دول العالم.
وبينت معاليها في تصريح بهذه المناسبة، أن عيد الاتحاد الـ 52 يأتي تتويجاً لمسيرة ممتدة من الإنجازات والنجاحات التي تحققت على أرض الإمارات، واحتفاءً كذلك بقيم الإمارات السامية القائمة على التلاحم والتعاضد والتعايش، مؤكدة معاليها على أن الإمارات وبفضل رؤية القيادة الرشيدة تمضي قدماً في مسيرة التطور والازدهار في مختلف الميادين.
وتوجهت معاليها بهذه المناسبة بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

سارة الأميري
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